Come il fisco ha la sua famigerata banca dati (il maxi cervellone chiamato Anagrafe Tributaria”) anche la polizia ne ha uno. Si tratta di una banca dati che contiene tutte le informazioni acquisite dalle Forze di Polizia nel corso di attività amministrative e di prevenzione o repressione dei reati. Viene detto sistema informatico interforze CED – SDI. Le informazioni confluite in questo Centro di elaborazioni dati consentono l’immediata consultazione e utilizzo anche da parte delle Forze di polizia che non le hanno originate.

Una legge del 1981, la n. 121, obbliga tutto il personale della polizia a far confluire all’interno del CED, nel più breve tempo possibile ed in forma sintetica, qualsiasi informazione su ogni fenomeno censito dalle forze di polizia stessa: ossia tanto le notizie relative ad attività di vigilanza e controllo (su strade, mari, locali, bar, esercizi pubblici, ecc.), tanto quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari, tanto quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini del tribunale o della procura della repubblica. Si pensi, ad esempio, a un arresto in flagranza.

fonte https://www.laleggepertutti.it/276140_banca-dati-polizia-come-sapere-se-sono-presente