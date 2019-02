Di:

Manfredonia, 26 febbraio 2019. Un carnevale per tutti, Grande segno di Inclusione Sociale Quest’anno a caratterizzare il 66 ° Carnevale di Manfredonia, non solo Coriandoli e stelle filanti, ma a divertirsi ci saranno anche i ragazzi diversabili del Polo Socio Sanitario ” Le Rondinelle” che insieme all’A.N.F.F.A.S sfileranno per le vie della citta’. Nei mesi passati tutti i ragazzi si sono dedicati insieme ai loro operatori nella realizzazione di un piccolo carro di Cartapesta dove hanno maneggiato colla,carta e colori!!!