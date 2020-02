Asp SMAR Manfredonia, Commissario approva e.f. 2018 – 2019 ma “estrema difficoltà per reperire documentazione”

, 26 febbraio 2020. Con recente atto, il, dr., con i poteri attribuitigli dal D.P.G.R. n.296 del 10.05.20119, ha approvato le risultanze dei Bilanci preventivi della citata azienda per l’esercizio finanziario 2018 e 2019. Gli atti saranno trasmessi agli uffici competenti e ai servizi della Regione Puglia.

Da evidenziare come, nello stesso atto relativo all’approvazione, il Commissario straordinario dell’Asp Smar – nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia n.296 del 10.05.2019 -, evidenzia come “alla data odierna (dunque prima della citata approvazione, riportante data 21.02.2019, ndr) non risultavano “redatti ed approvati i rendiconti degli anni finanziari precedenti all’insediamento” dello stesso Commissario dr. Preverin. “Alla data odierna – è scritto ancora nella delibera del Commissario straordinario dell’Asp Smar del 21.02.2020, n.6 – le unità lavorative impiegate nell’amministrazione dell’Asp in grado di redigere i suddetti documenti non sono più in servizio attivo presso l’Ente”. Inoltre, aggiunge nell’atto il Commissario, è risultato “di particolare ed estrema difficoltà reperire la documentazione necessaria per compilare il precitato documento contabile che determina il risultato finale di esercizio 2018; nella documentazione è stato rinvenuto il documento trasmesso il 15.01.2018 al tesoriere Banca Monte Paschi di Siena quale bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 (..).

L’approvazione è comunque avvenuta “ritenuta la necessità della presa d’atto indispensabile per poter riconnettere gli esercizi finanziari con l’attuale – 2020 – del quale esiste il Bilancio preventivo approvato con delibera dell’08 gennaio 2020 n.1”.

allegati > Esercizio Finanziario 2018 – Esercizio Finanziario 2019

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it