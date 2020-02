Bari, controlli PS: arrestato nel giorno del compleanno il 23enne Tommaso Parisi

, 26 febbraio 2020. Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio della città di Bari, ieri laha passato al setaccio la città con i seguenti risultati:

– In zona Poggiofranco , i poliziotti hanno arrestato per il reato di “Porto di arma alterata” Parisi Tommaso nato il 26 febbraio 1997. Gli agenti hanno colto il 23enne in possesso di una pistola giocattolo modificata priva del tappo rosso, completa di caricatore con due proiettili calibro 9×17 di cui uno in canna. Durante la regolare perlustrazione di zona, i poliziotti dell’equipaggio della Volante hanno regolarmente fermato ed eseguito un controllo di un’autovettura di grossa cilindrata con quattro persone a bordo. Gli agenti hanno identificato oltre al Parisi, gli altri tre occupanti, tutti noti alle forze dell’Ordine per il loro precedenti penali. Dalla successiva perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto 0,34 grammi di cocaina indosso al Parisi e 2,33 grammi di marijuana indosso ad uno degli occupanti. Quindi la perquisizione è stata estesa al veicolo e nascosta dietro un sedile posteriore è stata rinvenuta la pistola, alterata nella sua potenzialità, di cui se ne assumeva la proprietà il Parisi. La pistola e gli stupefacenti sono stati sequestrati, tutti i soggetti sono stati fotosegnalati dalla Polizia Scientifica e contemporaneamente i poliziotti di altri due equipaggi hanno perquisito l’abitazione del Parisi con esito negativo. L’uomo, proprio nel giorno del suo compleanno, è stato quindi arrestato per il porto dell’arma alterata e associato presso il carcere di Bari, lui e l’altro possessore della sostanza stupefacente sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per l’uso personale.

– In zona Picone i poliziotti della Squadra Volante, intervenuti all’interno di un condominio per sedare una lite tra proprietario di un immobile e l’inquilina, hanno individuato che effettivamente la donna 31enne, mediante una manomissione ai cavi del contatore elettrico, si riforniva illegalmente dal contatore e, pertanto, l’hanno denunciata per furto aggravato di energia elettrica.