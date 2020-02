Coronavirus, 12 vittime. 374 contagiati, circa 9500 tamponi. Info e numeri verdi

I dati sono del Ministero della Salute

. Sonole persone contagiate dal. Di questee 1 persona è guarita. Rispetto al bollettino delle ore 18 del 25 febbraio si è registrato un incremento del numero di persone contagiate di 52 unità. La stragrande maggioranza delle persone contagiate è in isolamento domiciliare. Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella conferenza delle ore 12 dal Commissario per l’emergenza della Protezione civile,

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente: Regione Lombardia: 258. (Incremento di +18 casi rispetto al bollettino del 25 febbraio – ore 18); Regione Veneto:71. (Incremento di +28 casi rispetto al bollettino del 25 febbraio- ore 18); Regione Emilia Romagna: 30. (Incremento di + 4 casi rispetto al bollettino del 25 febbraio – ore 18); Regione Piemonte: 3; Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso); Sicilia: 3; Liguria: 2; Toscana: 2; Marche: 1; Provincia Autonoma di Bolzano: 1

Vertice ministri Salute Ue “Riteniamo che la chiusura delle frontiere non sia una risposta adeguata. “Riteniamo che la chiusura delle frontiere non sia una risposta adeguata, né sarebbe d’aiuto alla diffusione del coronavirus, non ci sarà nessuna limitazione alla circolazione degli italiani nei paesi confinanti dell’Ue”. Ad annunciarlo il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine del vertice dei ministri della Salute Ue a Roma, che si è svolto il 25 febbraio nella sede del ministero di Lungotevere Ripa. Hanno partecipato al Vertice alla presenza del ministro Roberto Speranza e del Commissario UE alla Salute, Stella Kyriakides, i ministri della Salute dei Paesi confinanti con l’Italia: Rudolf Anschober, Austria; Olivier Véran, Francia; Aleš Šabeder, Slovenia; Alain Berset, Svizzera oltre ai ministri della Salute della Croazia, Vili Beroš e della Germania, Jens Spahn e una rappresentanza di San Marino. La riunione si è conclusa con una dichiarazione (in inglese) formale sottoscritta da tutti i ministri presenti.

