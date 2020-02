Coronavirus, donna contagiata partorisce bimbo non positivo

al coronavirus, ricoverata all’ospedale di Piacenza, ha partorito un. Lo riferisce l’assessore alle Politiche della Salute della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi. “La donna arriva dalla Lombardia – fa sapere Venturi – e il piccolo sarà seguito nell’ospedale di Piacenza”.

“Ce l’aspettavamo: in tutti i reparti di ostetricia italiani siamo attrezzati per far fronte alla nascita di un neonato la cui mamma è positiva al Covid-19”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Fabio Mosca, presidente della Società italiana di neonatologia (Sin), che illustra tutte le misure da adottare per proteggere il bebè, spiegando che comunque “la trasmissione verticale del coronavirus sembra non avvenire, insomma il bimbo non si ammala in utero”. (ADNKRONOS)