“Forse è meglio se non ci vediamo in questi giorni”, pugliese scrive “Ecco perchè non torno a casa”

Bari, 26 febbraio 2020. “‘Perché non torni a Casa?’. Ho perso il conto di tutte le volte che mi hanno fatto questa domanda nelle ultime ore. Cercherò di spiegare in maniera lucida, le ragioni della mia scelta di restare a Milano”. Così Mario, un ragazzo originario della Puglia in una lettera inviata ad Inchiostro di Puglia . Si riporta di seguito il testo.

“1) CONTENERE LA PSICOSI. Per un ipocondriaco come me, non lasciarsi prendere dal panico è un esercizio assai difficile. Lavo le mani in media 70 volte al giorno. Obbligo i miei amici a togliere le scarpe quando li invito in camera mia. Per uno come me, che ha paura di poter morire a giorni alterni per qualunque cosa, tutta sta situazione è banale e quotidiana amministrazione. Direi anzi che tutta questa apprensione collettiva mi rassicura: finalmente anche gli altri iniziano a lavarsi le mani. Però se da un lato mi compiaccio del fatto che le persone stiano riscoprendo l’acqua e il sapone, dall’altro sono tremendamente spaventato dagli eccessi. Sconosciuti aggrediti (anche fisicamente) perché “colpevoli” di avere tratti asiatici o di aver starnutito in pubblico. Caccia agli untori, che peste bubbonica scansati. Persone che smettono di vivere la propria vita e iniziano a sentirsi protagonisti di un film ambientato in un mondo post apocalittico. Comprendo la paura e la solitudine. Ma se adesso abbandonassi la mia vita per tornare a in Puglia, sarei complice di un esodo smisurato e ingiustificato. Asseconderei la crescita esponenziale del terrore percepito. E sinceramente mi preoccupa più la gente terrorizzata che il coronavirus.

2) CONTENERE IL CONTAGIO. Il Covid19 è un virus che conosciamo poco. Al momento il tasso di mortalità stimato è del 2%. Il dato rassicurante (per me e tutti gli altri studenti fuorisede) è che questo tasso tra i 20-30enni si riduce drasticamente allo 0.2%. Ma non esistiamo solo noi. Poniamo il caso che io tornassi in Puglia. Negli scorsi giorni potrei essere stato infettato dal virus, magari potrei manifestare qualche lieve sintomo, oppure non accorgermi di nulla. Ma non esisto solo io. Se decidessi di tornare e avessi malauguratamente il virus, potrei farlo viaggiare con me. Potrei portarlo nella mia città. Potrei addirittura mettere in pericolo la mia famiglia e i miei anziani genitori (che invece appartengono ad una categoria in cui il tasso di letalità del virus aumenta). Preferisco che mia mamma pianga al telefono per un po’ piuttosto che correre il rischio di metterla in pericolo.

3) EVITARE LO STIGMA PER ME E I MIEI CARI. Viviamo nel 2020, ma non possiamo meravigliarci troppo dei fenomeni di stigmatizzazione. C’è chi ancora evita il contatto con omosessuali e persone di diversa etnia. Figuriamoci cosa potremmo essere (e purtroppo siamo) capaci di riservare ad un poveretto che potremmo ritenere “possibile portatore del virus”. E voi mi direte “ma dai Mario, stai esagerando!”. Vorrei rispondervi che avete ragione eppure diversi amici che vivono a Milano e che sono tornati a casa (Puglia e Campania) in questi giorni, stanno iniziando a ricevere messaggi di ogni tipo da amici e conoscenti impauriti. Dal comprensibile “forse è meglio se non ci vediamo in questi giorni” al “Che Ca**o sei tornata qui a fare? A portarci il coronavirus?!”. Ecco. Non vorrei che la gente iniziasse ad evitare i miei fratelli o creare loro problemi lavorativi e/o sociali. Non vorrei tornare a casa per sentirmi additato ed isolato. (Che poi in realtà questo è l’unico motivo che mi spingerebbe a tornare immediatamente a casa e sfidare pregiudizio ed ignoranza). Il mio messaggio è rivolto principalmente a tutti i miei coetanei e ai tantissimi amici e conoscenti fuorisede. Non lasciatevi prendere dal panico. Abbiate fiducia nel sistema sanitario nazionale e seguite i consigli degli esperti. Tolte le limitazioni imposte dai decreti regionali, cercate di vivere le vostre vite con la normalità di sempre. Perché se per i prossimi mesi, la paura del contagio vi dovesse far vivere nel terrore più totale, forse non sarebbe più vivere”.

“Il mio consiglio è: evitate, se potete, l’esodo di massa verso il sud. Mantenete la calma e fate finta di dovervi isolare per preparare l’ultimo esame della sessione. Questa volta però siete liberi di passare la notte con Netflix o di pubblicare stronzate sui social senza troppi sensi di colpa.

P.s.

Tra i vari messaggi che ho ricevuto, c’è anche chi si è offerto di pagarmi il biglietto per rientrare o di inviarmi un pacco con la spesa. Più che manifestare la mia più sincera gratitudine, non posso fare. Ma ecco, vorrei tranquillizzarvi: io sto bene e non ho paura (non più di quella solita 😂). È bellissimo sapere che siete in pensiero per me, mi fa sentire meno solo.

Pss. Mia ha madre mi ha detto: Dobbiamo fare la prima videochiamata che ti voglio vedere! “, Mario.