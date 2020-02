Il Carnevale in ceramica nelle opere del Maestro Antonio Robustella di Manfredonia

, 26 febbraio 2020. Nato a Manfredonia il 23 maggio 1951, l’artista sipontino, maestro ceramista, pittore e scultore, ha conseguito nel 1968 il diploma presso l’Istituto d’Arte di Foggia. Nel 1971 ottiene presso l’Accademia “Pietro Vannucchi” di Perugia il diploma di decorazione pittorica. Da oltre cinquant’anni esercita il lavoro di ceramista, con la realizzazione di opere varie di pregio. Ha tenuto nel tempo corsi di ceramica a numerosi allievi presso l’Istituto professionale I.R.A.P.L. di Manfredonia e presso il Villaggio Artigianale di Foggia.

Il M° Robustella da sempre, in occasione del Carnevale realizza maschere, mascheroni e sculture in ceramica di eccellente fattura artistica. Da più di trentacinque anni gestisce il suo laboratorio sito in corso Manfredi (nell’antico Cortile Marasco) al civico 56. All’interno del suo laboratorio potrete trovare anche oggetti esclusivi per la tavola, complementi di arredo, souvenir e maschere varie foggiate e decorate a mano egregiamente dal maestro ceramista sipontino. A mio parere, il M° Robustella, è senza dubbio uno dei migliori ceramisti di Capitanata ancora in attività. Un’arte antica quella del ceramista, che richiede abilità e maestria.

fotogallery franco rinaldi

Il M° ceramista Antonio (Tonino) Robustella nel suo laboratorio Cortile Marasco in Corso Manfredi-Sede laboratorio M° Robustella Interno laboratorio M° Robustella Laboratorio di ceramica M° Robustella Vetrina Robustella Carnevale 2020 Zepèppe in ceramica -maschera del carnevale sipontino e maschere opere del M° Robustella

