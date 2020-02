Incidente tra due mezzi sulla SS16 Trinitapoli, 1 morto: traffico bloccato

Bari, 26 febbraio 2020. Sulla strada statale 16 “Via Adriatica” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Bari tra gli svincoli di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli (km 732), in provincia di Barletta-Andria-Trani, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla complanare con indicazioni sul posto. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due veicoli, causando il decesso di un persona. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.