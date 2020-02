Manfredonia, 5 aspiranti per le regionali: Gatta, Campo, Castriotta, Romani, Tasso

Si propongono per le regionali pensando alle comunali. Si va accrescendo il lotto di pretendenti candidati locali alle sempre più prossime elezioni regionali per il rinnovo del presidente e dell’assemblea della Puglia. Sono almeno cinque, al momento, i candidati in pectore sipontini: Giandiego Gatta (FI), Paolo Campo (PD), Raffaele detto Lello Castriotta (Fd’Italia), Cristiano Romani (Lega), Antonio Tasso (Mario Conca presidente). Ma c’è tempo per conferme e modifiche.

L’appuntamento con le urne regionali si presenta come una opportunità per prove tecniche elettorali in un contesto cittadino nel quale le note vicende che hanno determinato la soppressione forzata dell’amministrazione comunale con le ovvie ripercussioni sull’intero apparato politico, hanno di fatto azzerato quelli che erano gli schieramenti sia pure precari che si erano andati incrostando attorno ad una amministrazione comunale divenuta nel corso della consiliatura, sempre più egemone della situazione tanto da determinare la liquidazione dei partiti politici che con le rispettive bandiere avevano patrocinato i propri canditati a Palazzo San Domenico.

Di quelle sigle si è perso persino il ricordo, sostituite da slogan tanto fantasiosi quanto privi di un costrutto politico, talvolta anche beffeggianti. Di quel plotone agguerrito sono rimasti il Partito Democratico e Forza Italia. Almeno nei simboli: generali e soldati hanno infatti preso altre vie. E non è un caso che erano schierati su fronti opposti: il PD al governo della città; FI all’opposizione. La prova evidente di come la “non politica” che si è praticata in questi anni passati, ha penalizzato tutti, a maggior ragione i rappresentati annidati nelle “civiche”. Il perentorio intervento dello Stato con i suoi deliberati di scioglimento dell’apparato amministrativo e di interdizione di settori economici, ha fatto piazza pulita dell’esistente e riaperto i giochi a nuovi scenari.

Sono così approdati sulle rive del golfo, sospinti dalla cresta dell’onda del consenso nazionale, Fratelli d’Italia e la Lega. Scontate le candidature degli uscenti Gatta e Campo, per Lello Castriotta si tratta di un aggiustamento di posizione, mentre per Cristiano Romani è una scelta di campo sostenuta da un sostanziale seguito.

All’ultimo momento si è inserito l’on. Antonio Tasso, sceso in campo per sostenere l’amico Mario Conca, ripudiato dal Movimento 5 stelle, così come avvenne per lo stesso Tasso. “I recenti avvenimenti, che hanno portato all’esclusione del consigliere Mario Conca dall’elenco dei candidati del M5S alle prossime elezioni regionali pugliesi – ha spiegato il parlamentare manfredoniano – mi portano ad esprimere la mia vicinanza all’amico Mario, al quale mi lega un rapporto di amicizia nato e consolidatosi dall’attuazione di quella politica di servizio ai cittadini, per la quale spesso abbiamo collaborato. Sono profondamente deluso – ha affermato – da chi avrebbe dovuto rappresentare e sostenere quella politica e quei valori. Scenderò pertanto in campo a fianco di Mario Conca per sostenerlo in un nuovo soggetto politico “civico””.