Manfredonia. 70 anni di matrimonio, famiglia in festa

“27/02/2010, 27/02/1950: una data memorabile, degna di ogni festeggiamento. Ci ritroviamo, un’intera famiglia, a festeggiare queste due persone meravigliose, quali nostri zii, che per 70 anni si sono amate con la stessa luce negli occhi del primo giorno, che per 70 anni non si sono mai stancate di risvegliarsi e ritrovarsi sempre accanto l’una all’altra, che per 70 anni si sono sopportati e supportati nelle gioie e nei dolori. Noi vi auguriamo ancora tanti giorni di felicità e di serenità e siamo felici di poter partecipare a questo evento che ci rende felici. La sorella Raffielina e figli.”

(Messaggio a StatoQuotidiano, Manfredonia 24 febbraio 2020)