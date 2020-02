Manfredonia, titolare bed and breakfast: “Venite dal Veneto? Nessun problema”

Una categoria che sembra esente dalla paura da Coronavirus sembra essere quella degli imprenditori operanti nel settore del turismo. Così come riportato dal sito polesine24.it, “se Ischia rispedisce a casa chi, da Lombardia e Veneto, cercano di sbarcare sull’isola, “nel resto della Campania non c’è alcuna indicazione del genere” e alcun problema”. Idem adove, la richiesta telefonica di disponibilità è subito accolta. Nonostante provenga da una regione attualmente sito di diversi casi di Coronavirus.

“E altro weekend al mare: questa volta proviamo con il Gargano, in un bed and breakfast nel cuore di Manfredonia, anche questo a pochi passi dalla spiaggia. “Non c’è nessun problema, qui siamo tranquilli. Il resto dipende dalle vostre Regioni: se voi potete lasciare il vostro luogo di residenza, allora non ci sono problemi”, premette il titolare. Per poi precisare: “Dipende anche da come viaggiate…”, ma alla rassicurazione che avremmo raggiunto il Gargano con un’auto privata, cade ogni velo di preoccupazione”.