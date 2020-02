Manfredonia, Verdi: “ASE: croce e delizia di questa città”

“Vedendo al lavoroper ripulire le strade del centro dipo la sbornia carnevalesca vogliamo informarvi che in questi mesi abbiamo dialogato con ASE su diverse questioni. Su alcune ha fatto muro sollevando questioni di bilancio (che noi riteniamo poco rilevanti), su altre invece abbiamo ottenuto aperture ed impegni che stiamo monitorando.

I temi su cui vi è stata la maggior chiusura sono stati quelli della raccolta dei rifiuti ingombranti ed il loro abbandono e gli orari di apertura del centro comunale di raccolta. Le nostre proposte di ampliare gli orari a tutti i pomeriggi ed ai festivi non sono state accolte per carenza di personale. Riteniamo che per questo si possa ottimizzare l’impiego di alcuni LSU male utilizzati.

La nuona notizia è che sono quasi terminati i lavori per gli allacci del secondo CCR a Monticchio. Speriamo di vederlo aperto ed attivo entro l’anno! Avevamo chiesto di attivare piccole misure premiali per chi depositava direttamente al CCR i rifiuti ingombranti in modo occasionale (buoni sconto o gadget), anche per un periodo di tempo limitato e accompagnate da una campagna informativa pubblicitaria. Ma anche su questo non abbiamo avuto un riscontro positivo sempre con la motivazione della carenza di fondi. Secondo i nostri calcoli questi costi si sarebbero ripagati diminuendo i costi per il recupero degli ingombranti abbandonati. Riteniamo si possano ricercare finanziamenti ad hoc. Purtroppo le segnalazioni di disservizio su questo aspetto del servizio sono piuttosto frequenti sui social.

Invece abbiamo apprezzato l’ampliamento della raccolta differenziata alle case sparse e la collocazione bisettimanale di cassoni a Siponto per il conferimento dei residui di manutenzione del verde. Sempre in tema di verde abbiamo avuto la conferma della presenza di un bel numero di compostiere che, per chi ha giardini o vive in case isolate, il cui uso può ridurre la quantità di umido prodotto sia da resti alimentari, sia da sfalci vegetali.

ASE in questo caso ha dato la disponibilità a concederle se si hanno i requisiti. Proporremo al Comune e ad ASE una bozza di bando per la loro concessione.

Sull’olio alimentare esausto, ASE ha ribadito di stare attivando il servizio in proprio e pertanto seguiremo gli sviluppi con attenzione per assicurarci che tutto sia compiuto in maniera veloce. ASE ci ha ribadito che non risultano segnalazioni di loro disservizi. Questo è dovuto al fatto che i cittadini si lamentano su FB ma non telefonano al numero verde 800724590 da fisso o allo 0884532965 da cellulare né inviano mail di protesta ad info@asemanfredonia.it.

Siamo soddisfatti della attenzione che il Presidente Barbone ha avuto nei nostri confronti e per parte nostra continueremo a segnalare i disservizi ma anche a proporre soluzioni nell’interesse della città.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca portavoce dei VERDI di Manfredonia