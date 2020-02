Foggia. Registro bigenitorialità e muro della gentilezza in Consiglio

, 26 febbraio 2020. Domani il consiglio comunale torna a riunirsi su questioni in parte già dibattute in città, tramite convegni o associazioni, che ora approdano nella sede istituzionale. Una di queste è il registro della bigenitorialità più volte sollecitato nell’adozione dal presidente dell’associazione. Lo scorso 7 novembre si è tenuto un incontro presso l’assessorato ai servizi sociali sul tema. Si tratta di consentire ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella dei loro figli residenti nel Comune. In modo che le istituzioni possano conoscere i riferimenti dei genitori separati per renderli partecipi di tutte le comunicazioni riguardanti i loro figli. Diversamente, dato che la maggior parte degli affidi è condiviso con una collocazione “prevalente”, si tende a dialogare solo con uno di loro. Dopo tre mesi, e varie pec spedite all’assessorato competente, la tematica approda per la discussione in consiglio comunale. La mozione è presentata in aula dal consigliere di Fi

Nuova è invece la proposta di allestimento della “wall of kindess”, il muro della gentilezza, mozione presentata dal consigliere di maggioranza Danilo Maffei. “E’ un’iniziativa benefica che prevede in strada un muro con ganci e attaccapanni in cui tutti potranno lasciare cappotti, abiti caldi e altri indumenti che potranno essere presi da chi ne ha bisogno. Il muro – dice Maffei- incoraggia la gente a donare, soprattutto nei mesi freddi dell’anno, abiti che non si usano più e che persone meno fortunate possono usare. E’ un’idea che trova applicazione in altre città italiane come Firenze, Milano Bologna, Roma e in vare città europee. In via Montegrappa è stata creata un’installazione, una gigantografia per i “Closcià” di Alessandro Tricarico, giornalista e impegnato nel sociale. Gli abitanti di Foggia si sono sempre contraddistinti per il volontariato e la solidarietà”.

Altra mozione prevista è l’inserimento del comune di Foggia nella rete della via Francigena del Sud. Foggia, com’ è noto, era stata esclusa dal tracciato approvato con deliberazione della Regione Puglia del 4 aprile 2019. Durante un convegno di qualche settimana Michele Del Giudice, referente del comitato dei cammini regionali, ai microfoni di FoggiaToday ha detto: “La città non ha mai presentato un progetto, adesso finalmente il comune si è svegliato e abbiamo trovato un’interlocuzione”. Al convegno ha partecipato, fra gli altri, per la commissione territorio, il consigliere comunale Giovanni Quarato. Fra gli altri accapi della scaletta, il passaggio di categoria del comando provinciale dei Vigili del fuoco, con l’istituzione del distaccamento cittadino, e l’applicazione del decreto Puc, progetti utili alla collettività.