Azienda di Manfredonia per trasporto scolastico sbarca a Giulinova

Manfredonia, 26/02/2021 – (abruzzonews) Dopo Silvi Marina, il Consorzio Re Manfredi, azienda pugliese leader nel trasporto scolastico da oltre 20 anni, sbarca in un’altra città dell’Abruzzo, Giulianova. La solida impresa meridionale con sede a Manfredonia si è infatti aggiudicata un appalto di tre anni con cui provvederà a svolgere il servizio di trasporto per gli alunni dalla scuola dell’infanzia fino alle medie. E per quanto riguarda i timori espressi nelle scorse settimane dalle 21 unità tra autisti ed assistenti impiegate precedentemente a Giulianova, il direttore tecnico del Consorzio Antonio Pio Gramazio evidenzia: “Grazie all’ottima intesa con il comune e le sigle sindacali, abbiamo potuto salvaguardare tutti i posti di lavoro”. (abruzzonews)