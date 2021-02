Bari, 26 febbraio 2021. “L’elezione della presidente del Consiglio regionale Pugliese Loredana Capone a componente del Comitato Europeo delle Regioni rappresenta un orgoglio per la Puglia e per il Partito Democratico”. Ad intervenire è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“L’elezione della presidente Capone ad un ruolo importante e prestigioso come quello di componente del Comitato Europeo delle Regioni – afferma Caracciolo – assume un valore ancor più particolare in quanto arrivata all’unanimità nel corso della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome italiane”.

“La presidente Capone – prosegue il presidente del gruppo PD – sarà la voce autorevole della Puglia, del meridione e dell’intero Paese in Europa. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo la competenza di Loredana Capone sarà utile per attivare un fruttuoso confronto con l’Unione Europea al fine di arrivare ad una gestione oculata ed equilibrata del Recovery Plan vera e propria chiave di volta per il rilancio dell’economia dopo la crisi provocata dalla pandemia”.

“A nome di tutto il gruppo regionale PD – conclude Caracciolo – mi congratulo con la presidente Capone augurandole un buon lavoro”.