Cavaliere duro: “Videosorveglianza, chi rema contro è complice morale degli assassini di Francesco”

Foggia, 26 febbraio 2021. “Le parole del Questore di Foggia Paolo Sirna sullo scudo di omertà che ha protetto i probabili assassini di Francesco Traiano fanno riflettere. È amaro constatare che nemmeno un delitto così violento ed efferato, compiuto da delinquenti isolati, abbia scosso l’atavica diffidenza di parte dei nostri concittadini nei confronti dello Stato e della legge”.

“Un fronte su cui è necessaria promuovere ed intensificare una battaglia culturale ed educativa di lunga lena che chiami in causa tutti noi, e che il brillante successo ottenuto dagli inquirenti non potrà che rafforzare. Il semplice tacere e far finta di non sapere equivale a schierarsi da parte dell’antistato.”

“Ma ancora più preoccupanti e meritevoli di attenzione le dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, a proposito del potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Occorre denunciare con nettezza che chi all’interno delle amministrazioni rema contro la loro installazione, come risulterebbe da riscontri di indagini, è moralmente complice degli assassini di Francesco Traiano. Per quel che ci riguarda, dai banchi del Consiglio Comunale di Foggia e in ogni altra sede ne sosterremo l’utilità, per migliorare la sicurezza reale e percepita dei cittadini. Non è tema di divisione o di polemica politica: è necessario, salva ogni eventuale azione e valutazione delle autorità, isolare e mettere in condizione di non nuocere chi tenta di ostacolarne proditoriamente l’installazione.”

Pippo Cavaliere