Torremaggiore, 26 febbraio 2021. A darne la notizia è il Sindaco di Torremaggiore, il dr. Emilio Di Pumpo che, sulla propria pagina Facebook, esprime tutta la stima e la considerazione che nutre nei confronti dei ragazzi volenterosi appartenenti all’Azione Cattolica di “Santa Maria”.

“E TU FARAI IL VACCINO?“, è quello che può definirsi non solo un mero hashtag che invita alla prevenzione contro la diffusione del Covid-19, ma anche e soprattutto un chiarimento informativo volto alla risoluzione del problema più grave che ci sta affliggendo.

“Con immenso orgoglio per questo progetto, condivido e ringrazio per la realizzazione del video, i ragazzi dell’Azione Cattolica di Santa Maria e il dottor Matteo Buono, Direttore dell’Hospice di Torremaggiore. Il nostro territorio ha bisogno dell’entusiasmo e delle energie dei nostri giovani. I ragazzi della Parrocchia Santa Maria hanno accolto la nostra proposta di realizzare una videointervista sul tema dei vaccini anti Covid-19 e hanno raccolto i quesiti in merito ai quali poi il dottor Matteo Buono, che ringrazio personalmente per la costante disponibilità, ha dato eloquenti risposte“, dichiara il primo cittadino di Torremaggiore, condividendo il video informativo precitato.

I quesiti sono innumerevoli e, con il massimo rispetto da parte di chi sia favorevole o meno, il dr. Buono ha risposto in modo esaustivo riguardo: il criterio di somministrazione dei vaccini; l’obbligatorietà; il perché delle 2 dosi e del perché la seconda sia più forte.

Nella videointervista vengono inoltre puntualizzate le risposte ad altri diversi quesiti, tra cui: se insieme al vaccino venga iniettato il virus; se dopo il vaccino si è contagiosi; se dopo essersi vaccinati occorra continuare ad utilizzare la mascherina e se chi abbia già contratto il Covid possa vaccinarsi.

“Grazie ragazzi per il vostro impegno e geniale creatività. Siete l’orgoglio del nostro territorio. E grazie ancora al dottor Buono per la pazienza e per l’amore che mette nel proprio lavoro.

Lavoriamo tutti insieme per il bene del nostro paese“, ha concluso il Sindaco Di Pumpo, esprimendo oltre il suo ‘bene placet‘, il migliore degli auguri.

A cura di Elisabetta Ciavarella, Torremaggiore 26 febbraio 2021.