Covid Puglia, Lopalco: “Licenziare sanitari che non si vaccinano”

Bari, 26/02/2021 – “Licenziare un operatore sanitario che non si vaccina? Si. Ci sono tanti bei mestieri, se non voglio vaccinarmi vado a fare il verduraio o il meccanico“. Lo ha affermato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco nel corso della trasmissione Piazza Pulita andata in onda su La7.

E sul vaccino anti-Covid, l’epidemiolo ha aggiunto: “La produzione e la distribuzione sono molto complicate. Spero che vengano prodotti queste fantastilioni di dosi, ma ho i miei dubbi…”