Cresce ancora l’adesione al nuovo partito Manfredonia in Azione per il patto d’Onestà per una Terra Ideale.

Michele Quitadamo – Michele Salvemini – Stefano Milonia (in foto).

Uomini e donne che hanno deciso di metterci la faccia, in piena sinergia con l’On. Nunzio Angiola, parlamentare di Azione. Lavoratori, Professionisti, Imprenditori, Studenti, volontari della politica uniti da una idea comune che porterà alla costruzione di un Modello Equilibrato e Controllato di Sviluppo Inclusivo, dove Donne e Uomini potranno esprimere la loro potenzialità, senza discriminazioni. Donne e Uomini liberi, animati dal solo obiettivo di offrire impegno e piena dedizione alla causa.

“Alla fin fine nessuno di noi si appassiona alla politica perchè attratto dalla stesura dei bilanci o dalla legge elettorale o da cervellotoci regolamenti. Lo fa, più naturalmente, perchè vuole incidere sulle cose, lavorare per il BENE COMUNE e per un FUTURO MIGLIORE, contribuendo a costruirlo a partire DAL LUOGO IN CUI VIVE”.

Entra nel vivo l’organizzazione del partito Manfredonia in Azione con la formazione di tavoli tematici per la costruzione di un progetto politico:

✅ Cultura e Promozione turistica, grandi eventi, mkt territoriale, ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari, ufficio Europa coordinatore Roberto Lo Scocco;

✅ Servizi educativi ed educazione civica, pari opportunità – Servizi Sociali – Politiche per la famiglia e per gli anziani, salute, sport, volontariato, quartieri e frazioni, protezione civile, coordinatrice Antonella Salvemini;

✅ Affari generali e personale, Attività produttive (Commercio, industria, pesca, agricoltura, artigianato, terziario), servizi demografici, coordinatrice Patrizia Salvetti;

✅ Bilancio e Demanio, società partecipate e controllate, polizia locale, coordinatore Paolo Pio Gentile;

✅ Ambiente e Lavori pubblici (verde pubblico, strade, viabilità, trasporti, etc., coordinatrice Tina Salvemini;

✅ Urbanistica e sviluppo sostenibile (arredo urbano, decoro urbano etc.), Edilizia privata, Controllo del Territorio, Rigenerazione urbana, Politiche del territorio e dell’abitare, coordinatore Salvatore Gentile;

Non siamo gocce nel mare, noi siamo il MARE del cambiamento che nessuno scoglio fermerà. Coraggio, responsabilità ed umiltà, perché andare via non deve essere un obbligo ma una scelta! Perchè Manfredonia è più forte di chi la vuole debole.

Per contattare ed entrare in “Manfredonia in Azione” basta scrivere una mail a: manfredoniainazione@gmail.com

