Foggia, bomba davanti a una villetta del Salice Nuovo

Foggia, 26/02/2021 –(foggiatoday) Bomba al Salice Nuovo, a Foggia, dove intorno alla mezzanotte di ieri ignoti hanno fatto detonare un ordigno ai piedi di una villetta in ristrutturazione all’ingresso della frazione cittadina. L’esplosione è stata potente e ha danneggiato una finestra e parte della muratura dell’immobile, di proprietà di un foggiano incensurato. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Ai militari dell’Arma, quindi, il compito di individuare gli autori del gesto e il possibile movente. (foggiatoday)