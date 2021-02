L’ ”odissea” delle fiere e del mercato settimanale in Manfredonia

Manfredi, principe di Taranto, definito re di Sicilia, nel 1258, con il privilegio definito “datum Orte”, del 1263, favoriva l’attività mercantile nel porto di Siponto, con prospettive di ampio sviluppo verso l’altra sponde adriatica con la concessione di privilegi (esclusività come unico porto della Capitanata) e di esenzioni (esclusione dal pagamento di tasse da parte dei mercanti per un decennio, eliminazioni delle “angarie” e “ parangarie”). Ed il tutto per meglio mettere in contatto il regno di “Romania” (da lui costituito con le città avute in dote dalla seconda moglie Eléna d’Epiro, come Valona, Butrinto, Saseno, ecc.) ed il Regno di Sicilia

Il privilegio del 1263 viene riconfermato poi da Carlo II d’Angiò, nel 1301.

E la politica politico-economica “ipotizzata” o “voluta” da Manfredi viene continuata da Carlo d’Angiò, poco dopo il suo insediamento nel regno di Napoli, cioè sin dal 1269, effettuando molte concessioni ai sipontini: insediamento del Mastro Giurato, del Portolano, del baiulo e della Dogana del fondaco e del porto (1269); fondaci nel porto (1270), protontino (1278, già esistente a Siponto nel 1249). E. successivamente, le concessioni vengono portate avanti dallo stesso Carlo II: “foro” (1289), fiera (1292), ecc..

Questa politica viene continuata e vieppiù sviluppata dagli Aragonesi con la costituzione del mercato grande, nel mese di maggio, e della fiera di S. Luca, nel 1483: e, all’art. 1 del Capitolo XIV , dei relativi privilegi, letteralmente vien sancito. In primis, che tutti li mercoledi dell’anno sono mercati in questa città di Manfredonia, nei quali giorni vi sono le franchigie nelli pagamenti spiegati di sopra nella gabella dell’antidetto timolaggio (o “timonaggio”, ovvero gabella per il trasporto delle merci con i carri dal e per il porto).

E le cose devono andare per il loro verso, fino all’Unità d’Italia, da quando, purtroppo, molte città del Meridione, e tra queste Manfredonia, si vedono depauperate nelle attività portuali e mercantili, con il venir meno dello sbocco nei Balcani (Trieste, Fiume, Zara, Istria, Dalmazia, ecc., oltre Ragusa (Dubrovnik), storici empori di importazione e di esportazione del porto sipontino), per i continui dissidi bellici con l’Impero Austro-Ungarico (dalla seconda metà del sec. XV alla prima metà del sec. XIX, vi è stato un importante consolato con questo Impero, con i de Florio prima, e con i de Fiore, dopo).

E così arriviamo al 1880; in quest’ anno rileviamo un’interessante deliberazione (22 ottobre) riguardante, appunto, le due fiere ed il mercato settimanale del mercoledì. Ne riportiamo alcuni riferimenti, anche per avere un’idea della situazione economica nella comunità sipontina in questo periodo di tempo.

In tutt’ i mercoledì di ogni settimana sogliono celebrarsi in questo Comune pubblici mercati giusto il sovrano Decreto del 10 dicembre 1841. Però essi sono sempre riusciti spopolati, e da vari anni in qua non vi è neanche chi si occupasse di portare le derrate in questa piazza./ Inoltre con sovrano decreto del 19 novembre 1842 furon instituite due fiere, la prima ne’ tre giorni che seguono l’ottava di Pasqua, e l’altra ne’ giorni 18, 19 e 20 del mese di maggio, e siccome questa fiera era troppo prossima alla prima, e coincideva con quella che si celebra nella Capitale della Provincia, così con altro Sovrano Decreto del 13 settembre 1843 fu protratto pe’ giorni 18,19 e 20 di ogni anno. Non è a tenersi che tali fiere comportavano ben poca cosa in questa Città, la quale dedita più al commercio che all’industria, non poteva esporre e vendere i propri prodotti, perché all’estero essi avevano maggior valore. Perduto il commercio e dedicata la popolazione all’industria agricola, sarebbe tempo di fare tutte le sollecitazioni possibili per ottenere il massimo concorso in tale fiera. E siccome qui si celebra la festa di Siponto ne’ giorni 29,30 e 31 agosto di ogni anno, così sarebbe mestieri che le due fiere fossero ristrette in una sola, che dovrebb’aver luogo ne’ giorni 28 e 29 di agosto, affinché il concorso che la festività attira, sia una ragione per attirare altresì il concorso alla fiera. Questo concorso potrebbe essere maggiore se il Municipio offrisse ai proprietari di bestiame grosso e piccolo che sia, il pascolo delle paludi sipontine, mercé piccola contribuzione.

Ogni commento ci appare ovvio, va detto solo che le fiere sono scomparse ed il giorno del mercato settimanale è stato “spostato”.