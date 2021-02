(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Foggia, 26 febbraio 2021. Volontario della Protezione Civile, ricoverato a Foggia per una leucemia acuta, riceve la visita dei volontari dei “Falchi” per il suo diciannovesimo compleanno: gioia ed emozione in ospedale.

“Ieri, 25 febbraio – spiega a StatoQuotidiano il sig. Vincenzo, padre del ragazzo – Ciro ha ricevuto una visita a sorpresa dei volontari della ‘Protezione Civile Falchi’ per il suo diciannovesimo compleanno. Attraverso StatoQuotidiano, Ciro voleva ringraziare il Primario del reparto di Ematologia del Policlinico Riuniti di Foggia, dr. Celestino Ferrandina, la psicologa Simona, la clownterapia di Monte Sant’Angelo – a cura di “Teniamoci per mano onlus – Distretto Gargano“, e i volontari della Protezione Civile Falchi. Grazie a tutti”.

A cura di Giovanna Lavistola, Foggia 26 febbraio 2021.