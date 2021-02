Michele Totaro concorrente de “Il Contadino Cerca Moglie”

Monte Sant’Angelo, 26/02/2021 – (chenews) Il Contadino cerca moglie torna finalmente e lo fa su Real Time in prima tv. Il pubblico aspettava da tempo il ritorno della trasmissione sull’amore e il mondo agricolo. Il Contadino cerca moglie è andato in onda ieri dalle 21.25 su Real Time. La dinamica è sempre la stessa e cioè 8 contadini che ospitano futuri mariti o mogli con la possibilità di scegliere quale sarà il loro futuro. Protagonista alla conduzione troveremo Gabriele Corsi che su Discovery aveva già raccolto grandi successi in programmi come Take Me Out, Deal with it – Stai al gioco e Primo Appuntamento. Staremo a vedere se ci saranno risultati importanti con il pubblico pronto a vivere grandi emozioni.



Tra i protagonisti anche Michele Totaro di 21 anni di Monte Sant’Angelo (Foggia), “il pastore social”, che alleva bovini e caprini allo stato brado. C’è sicuramente curiosità di vedere anche i loro/le loro corteggiatori/corteggiatrici che si alterneranno sulla passerella. Scopriremo infatti principalmente le storie dei protagonisti pronti a vivere emozioni in un appuntamento lungo settimane.(chenews)

VIDEO PRESENTAZIONE