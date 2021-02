“Noi donne siamo”. Le donne, amabili creature (VIDEO)

“Le donne andrebbero festeggiate tutti i giorni“, riecheggia una delle affermazioni maggiormente conosciute, eppure continuano ancora ad esserci discriminazioni nel mondo lavorativo, per non parlare delle violenze ovunque perpetrate.

Le donne hanno bisogno però non solo di venire valorizzate in una società che spesso, freddamente e materialmente, ne cattura i corpi, a volte persino spogliandoli della loro pura essenza…le donne invece vanno amate e comprese, come anche gli uomini, indubbiamente.

Ne è nata così l’idea di un video che raccontasse delle diverse sfaccettature di una donna; arrabbiata, triste, felice, ma anche intraprendente e guerriera.

Una donna ‘semplice’ ed ‘imperfetta’ e che non vuole a tutti i costi apparire per quella che non è o per far piacere agli altri. Una ‘donna che sia donna’ e che piaccia a se stessa.

Vorrei ringraziare tutte le amiche che hanno partecipato al mio progetto, facendosi filmare e cercando, senza reticenze, di esternare ’emozioni’ prima che ‘parole’. Un grazie in particolare ad Irma Manna che ha accompagnato le immagini con la sua splendida voce, cantando “La Borsa di una donna“.

Ringrazio Daniela Ciavarella che ha interpretato il testo “NOI DONNE SIAMO” che ho scritto mentre osservavo sua figlia danzare…Giulia Rubino, la splendida ragazza che canta: “SHALLOW“. Ed è stata lei che ha arricchito ancora di più l’intero il video, cedendo il suo filmato che appare alla fine.

È una ragazza dal grande talento e non si può che augurarle un futuro radioso e brillante.

Su Giulia Rubino.

Inizia gli studi di danza a Torremaggiore all’età di 6 anni, presso la Vigor Sport con il gruppo “Tangram” di Angela Sacco.

A 16 anni si trasferisce a Francavilla al Mare (CH) per perfezionare gli studi di Danza classica, moderna e tip tap, presso la “Scuola d’Arte New Step” diretta da Americo Di Francesco e Paola Lancioni.

Successivamente inizia a studiare canto e recitazione nella città di Ortona, presso l’Accademia dello Spettacolo di Gabriele de Guglielmo.

Dal 2018 entra nel cast del musical “A Christmas Carol” con Roberto Ciufoli e la “Compagnia dell’Alba” diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele De Guglielmo.

“NOI DONNE SIAMO” (il testo recitato da Daniela).

NOI DONNE in cerca di qualcuno che accarezzi i nostri sogni.

NOI DONNE a volte in preda a mille problemi, ansie e paure.

NOI DONNE forti e coraggiose,

ma anche fragili.

FIGLIE, MADRI, SORELLE, AMICHE, AMANTI E GUERRIERE.

NOI DONNE lottiamo ogni giorno per mille ragioni,

ma tu puoi amarci semplicemente perché siamo donne.

NOI DONNE SIAMO.

Hanno partecipato in ordine (alfabetico)

Loreta Cappucci; Daniela Ciavarella; Maria De Santis; Giovanna De Vivo; Rosanna Di Muro; Lea Farino; Alessandra Giuliani; Cinzia Iarrapino; Anna Lamedica; Angelica Manna; Irma Manna; Paola Marino; Carmen Riccio; Giulia Rubino; Lucia Sacco.

Ed infine vi è la sottoscritta che scrive ed inventa, ma l’occhio nero è per finta.

Bisognerebbe comunque rammentare, che non esiste solo un occhio a fare da scudo alla violenza… può esserlo anche un animo a venire martoriato da quella tra le forme più subdole ed invisibili di violenza, quella “psicologica”.

A cura di Elisabetta Ciavarella, Torremaggiore 26 febbraio 2021