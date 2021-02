Rodi, d’Anelli: “Lo Sputnik russo funziona! Lo compro io”

Rodi Garganico, 26/02/2021 – “Ultima ora! Sui vaccini sto perdendo la pazienza! O chi di dovere si decide ad intervenire tempestivamente o agirò in autarchia! Lo Sputnik V russo è efficace e disponibile sul mercato (Repubblica di San Marino docet). Non è sottoposto a normativa europea e quindi acquistabile. Tremila dosi le potrei comprare a “gratis” utilizzando le indennità di Sindaco che non ho mai percepito! Ancora qualche giorno e poi deciderò! Ora basta!”

Lo riporta il sindaco di Rodi Garganico Carmine d’Anelli.