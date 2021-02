Si finge donna, poi videochiamata “hot” con ricatto: denunciato foggiano

Foggia, 26 febbraio 2021. Un pregiudicato residente in Provincia di Foggia, “specializzato nel campo delle estorsioni via web, è stato denunciato in stato di libertà” con l’accusa di estorsione.

Come riporta prealpina.it, le indagini sono state condotte dagli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Varese. Vittima dell’estorsione sessuale un 55enne varesino caduto nella rete del “sextortion”. “La vittima si è rivolta agli Agenti della Postale dopo aver pagato un’ingente somma di denaro dietro la minaccia di divulgare i filmati registrati nel corso di una videochiamata ‘hot’ con la donna“.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese.