Foggia, 26 febbraio 2021. Gli Uffici della Regione Puglia hanno informato il Sindaco di San Severo Francesco Miglio ed il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con riferimento al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020, ha comunicato l’esito delle riprogrammazioni approvate dal CIPE, da ultimo nella cabina di Regia FSC del 15 dicembre 2020.

In tale contesto è previsto il tanto atteso completamento della Tangenziale Est di San Severo (lotto 2) – tratto di collegamento con il casello autostradale ed il Km 650+500 della SS 16 per un importo complessivamente stanziato di 18 milioni e 800mila euro.

“E’ giunta – dichiarano il Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese (fresco titolare della delega alle Infrastrutture), il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta ed il Sindaco di San Severo Francesco Miglio – la notizia che tutta la comunità del comprensorio del Nord Tavoliere attendeva da tempo! Si tratta, infatti, del completamento di una importante infrastruttura, necessaria per il territorio, la cui progettualità è stata avviata negli anni scorsi.

La visione strategica comune oggi si conferma e si concretizza nella riprogrammazione del Ministero che, proprio grazie alla nostra costruttiva sinergia, getta solide basi per il futuro rilancio della nostra area, consentendo di guardare con ottimismo al futuro.

Vogliamo cogliere in questa vicenda i prodromi di un nuovo periodo fecondo in cui la collaborazione tra le istituzioni territoriale permette di pianificare e realizzare gli interventi necessari in tempi rapidi, mediante una politica del fare che riesce a spendere le risorse che servono alla implementazione infrastrutturale finalizzata al rilancio dell’economia della nostra provincia. In questo periodo di enormi sfide che la pandemia ha imposto salutiamo una progettualità innovativa e fruttuosa, indispensabile per migliorare il benessere comune al di là di oramai stantie e superate appartenenze politiche.

Esprimiamo a titolo personale ed anche a nome dei nostri Enti la soddisfazione per il già notevole percorso procedimentale svolto, con la certezza che l’autorità titolare dell’opera procederà con la massima celerità a completare l’iter per la pronta cantierizzazione dell’arteria che completa l’anello attorno al centro abitato di San Severo, decongestionando il traffico cittadino e consentendo di velocizzare il collegamento con tutte le principali arterie viarie del territorio” concludono il Vice Presidente della Regione Piemontese, il Presidente della Provincia Gatta ed il Sindaco Miglio.