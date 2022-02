Il concerto dell’Orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, diretta dal Maestro Valery Gergiev, è stato annullato. A comunicarlo la Fondazione Teatro Petruzzelli.

Lo riporta l’ANSA: “Il concerto era già stato annullato per problemi di salute del maestro e ora, dato il conflitto in corso tra Ucraina e Russia, il Teatro non ha ritenuto di fissare una nuova data”.