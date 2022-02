Covid Puglia, 17 morti e 3315 positivi nelle ultime 24 ore

“Sono 3.315 i nuovi casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Puglia a fronte di 25.782 test: il tasso di positività si attesta quindi al 12,8% (ieri 12,1%)”. I dati, riportati dall’ANSA, descrivono che sono 17 le persone morte rispetto alle 7 della giornata di ieri.

“Sono 80.908 le persone attualmente positive – riferisce sempre l’ANSA – 624 sono ricoverate in area non critica, fermo a 39 il numero dei ricoverati in terapia intensiva. I nuovi casi di positività sono così distribuiti: in provincia di Bari 861; nella Bat 270, nel Brindisino 280, in provincia di Foggia 546, nel Leccese 896, in provincia di Taranto 411, i residenti fuori regione sono 38, in provincia in via di definizione 13. (ANSA).