Foggia-Bari, oggi il Derby di Puglia

26 febbraio 2022 – Derby d'Apulia ormai alle porte e Foggia è in grande fermento. La città dauna si appresta ad ospitare il big match della ventinovesima giornata, tra i Satanelli di Zeman e i Galletti di Mignani. Una sfida affascinante tra due compagini ben lontane in classifica e con obiettivi stagionali diversi: eppure sarà il campo a decretare la 'regina di Puglia'. I derby, si sa, non sono partite normali e quello tra Foggia e Bari riveste un'importanza cruciale per l'intera regione. I fasti del passato non sono certamente dimenticati, per cui, anche in Lega Pro, il match catturerà l'attenzione degli appassionati di calcio. Si giocherà in uno "Zaccheria" bollente, almeno secondo quanto trapela dai profili social della tifoseria rossonera, mentre i supporter baresi non potranno partecipare alla trasferta in Capitanata. All'andata finì 1-1: al vantaggio di Maita rispose il guizzo di Ferrante. In totale, sono dieci le affermazioni casalinghe del Foggia contro il Bari, mentre i Galletti sono riusciti ad imporsi in tre circostanze (l'ultima volta nel 1984). Nove, invece, i pareggi.