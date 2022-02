Fondazione Tatarella e Nazione Futura: “Necessarie primarie centrodestra”

Statoquotidiano.it, Foggia, 26 febbraio 2022- Alla luce del dibattito in corso all’interno del centrodestra dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, è necessaria una profonda riflessione sul suo futuro e diventa prioritario ragionare in quale direzione andare nei prossimi anni.

Sia che si voglia rifondare il centrodestra o dar vita a una federazione o costruire una nuova alleanza, c’è una sola strada seguire ed è quella delle primarie per coinvolgere gli elettori nella scelta dei propri leader e rappresentanti.

In tal senso la rivista Nazione Futura e la Fondazione Tatarella avanzano una proposta ai partiti per la realizzazione, in vista delle politiche del 2023, delle primarie: “Riteniamo le primarie di coalizione possano rappresentare la strada giusta per immaginare il centrodestra del futuro. Devono senza dubbio essere precedute da una riflessione sui programmi, sui temi e sul perimetro della coalizione ma si tratterebbe di un’occasione importante per una maggiore chiarezza e soprattutto per coinvolgere un elettorato che rischia di essere sempre più disilluso” spiega Francesco Giubilei, editore di Nazione Futura e Presidente della Fondazione Tatarella.

“Un tema da portare avanti, quello della ricostruzione del centrodestra, insieme alla sfida sul presidenzialismo, da sempre cavallo di battaglia della destra politica più volte proposto da Pinuccio Tatarella che fondò, non a caso, le riviste “Centrodestra e “Repubblica Presidenziale”, come sottolinea il vicepresidente Fabrizio Tatarella.

“L’idea delle primarie può essere ripresa a tutti i livelli anche sui territori grazie all’attività dei circoli di Nazione Futura (circa settanta in tutto il territorio nazionale)” aggiunge Ferrante De Benedictis, vicepresidente di Nazione Futura.

Non a caso, proprio in questi giorni, esce il nuovo numero del trimestrale Nazione Futura, diretta da Daniele Dell’Orco, intitolato “Ripensare il centrodestra. Ora presidenzialismo e primarie” con il contributo di importanti firme del mondo liberale e conservatore.