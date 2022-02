Intensa nevicata nel Foggiano: video dai Monti Dauni

FOGGIA, 26/02/2022 – (norbaonline) Neve, freddo e raffiche di vento intense sui Monti Dauni. In tarda mattinata, le precipitazioni hanno cominciato a interessare i paesi al di sopra dei 600 metri.

La neve ha iniziato a scendere su numerosi centri abitati della dorsale appenninica, come Faeto, Alberona e Roseto Valfortore. Le immagini si riferiscono proprio a questi borghi. Al momento non si registrano disagi alla circolazione stradale. In azione i mezzi spazzaneve e spargisale. Pioggia e sporadiche spruzzate di neve, invece, nelle zone più alte del Gargano, in particolare tra Monte Sant’Angelo e la Foresta Umbra. Temperature in picchiata ovunque: non oltre i 2 gradi in montagna e non superiori ai 7 gradi a Foggia e nel Tavoliere. (norbaonline)