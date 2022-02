La commissaria Magno convoca le forze politiche a Palazzo di città

Statoquotidiano.it, 26 febbraio 2022. La Commissione Straordinaria del Comune di Foggia ha convocato per il 3 marzo, nell’aula consiliare, un incontro con i rappresentanti delle forze politiche presenti sul territorio “allo scopo di acquisire elementi di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale che interessano la comunità locale”. Per esigenze legate all’emergenza sanitaria in corso, la partecipazione non dovrà essere superiore a 2 rappresentanti per ciascuna forza politica.

Per Fi è convocato il segretario provinciale Raffaele Di Mauro, per Fdi il commissario cittadino Mario Giampietro, per la Lega Antonio Vigiano, segretario di Foggia, per Liberi e Uguali Gianluca Ruotolo, per Italia Viva la segretaria provinciale Rosa Cicolella, per il M5s la portavoce Rosa Barone, per il Pd il segretario cittadino Davide Emanuele, per i Verdi il segretario Fabrizio Cangelli.