Mateo, torna la neve sul Gargano: possibili accumuli importanti

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/02/2022 – (Meteopuglia in Foto) Neve sul Gargano. Possibile effetto STAU nel bacino di Manfredonia alimentato dalla perturbazione che tra sabato e domenica porterà nevicate sul Gargano con accumuli che potrebbero risultare importanti.

L’effetto Stau si genera tutte le volte in cui le correnti atmosferiche impattano perpendicolarmente contro una catena montuosa. L’aria, costretta a salire lungo il pendio della montagna (sollevamento forzato o orografico), si raffredderà adiabaticamente. Il raffreddamento favorirà prima la saturazione dell’aria, poi la condensazione del vapore acqueo in eccesso. Ne conseguiranno la formazione di nubi e lo sviluppo di precipitazioni (sotto forma di pioggia o neve) nel versante sopravento della montagna. Nel discendere poi sul lato sottovento la massa d’aria, ormai secca, si riscalda per compressione, dando luogo ad un vento caldo e secco denominato Föhn. (Fonte: wikimeteo)

Quota neve poco sopra i 500 metri. Possibili accumuli importanti anche su alta Murgia tra Spinazzola e Altamura a quote basse ma sempre sopra i 500 metri (mappa).