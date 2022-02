Pioggia e spettacolo allo Zaccheria: Foggia Bari 2-2

StatoQuotidiano.it Foggia, 26 Febbraio 2022. Sotto una pioggia battente e con un campo zuppo e pesante, il classico derby del calcio pugliese non tradisce le attese. Termina con un pareggio spettacolare e giusto fra le due compagini.

Il primo squillo al 4′ è dei galletti con Cheddira, fermato per posizione irregolare. Ferrante ci prova al minuto 11 ma la conclusione non trova la porta. Un minuto dopo i rossoneri passano. Traversone di Nicolao che pesca Curcio, in anticipo su Terranova, colpo di testa vincente e 1-0 per il Foggia. I ritmi nonostante le difficoltà nel far girare palla sono accettabili, per gli spettatori del Pino Zaccheria. Garofalo colpisce Gigliotti su sviluppi di corner, l’arbitro sorvola. Dopo un buono spunto di Cheddira su cui è attento Dalmasso, gli ospiti pareggiano al 22′. Siluro dalla distanza di D’Errico dai 25 metri, sfera che timbra la traversa, il più lesto è proprio l’attaccante barese che sigla la rete dell’1-1. Passa solo un minuto che i padroni di casa ripassano avanti. Curcio serve Merola al limite che scaglia un tiro innocuo, Frattali è tutt’altro che perfetto, manca la presa e la passa si infila nel boato dello stadio foggiano. Galano ci prova a giro al 26′, blocca Dalmasso. La squadra di Zeman si rende pericolosa ancora con Curcio, prima, e Petermann poi ma fuori misura.Cheddira al 35′ ha la palla del nuovo pareggio, la sua gran girata timbra il montante. Sul finire di tempo, Galano lancia Antenucci trovando Dalmasso in uscita ad anticiparlo. Dopo due minuti di recupero, si va negli spogliatoi con il parziale di 2-1.

La ripresa si apre con Mignani che schiera Polverino tra i pali al posto di Frattali, subito in uscita attento su Garofalo. Al 53′ Maiello spreca clamorosamente a tu per tu con l’estremo foggiano. Ancora Galano, ex del match, ci riprova ma non trova lo specchio della porta. Gli ospiti premono alla ricerca del pari. Al 63′ ancora Cheddira, migliore dei suoi, semina un paio di avversari, prova il pallonetto ma Dalmasso è ancora provvidenziale in corner. Un fallo di Garofalo, già ammonito, al 69′ fa protestare in modo veemente la panchina biancorossa. Al 74′ Ferrante potrebbe chiudere la gara, sfruttando un’indecisione di Polverino ma a porta sguarnita il bomber non centra il bersaglio. Al 83′ cross di Ricci per la testa di Cheddira, palla fuori di un soffio. Il gol è nell’aria ed arriva tre minuti dopo. Mallamo da posizione defilata scarica al volo un destro ad incrociare battendo Dalmasso. Il Bari galvanizzato cerca di vincerla premendo ancora sull’acceleratore, ma nè Citro, nè Antenucci trovano il guizzo vincente e dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il 2-2 definitivo. Un punto che serve a poco. Il Bari sempre in testa, vede ridursi i punti di vantaggio a 4 sul Catanzaro. Il Foggia scivola al decimo posto, ultima piazza utile per la qualificazione playoff.

FOTOGALLERY: ENZO MAIZZI

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 26 Febbraio 2022