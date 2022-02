“Sanzioni Russia o Terza Guerra Mondiale” la dichiarazione di Biden

“Ci sono due opzioni – ha sottolineato Biden, in un’intervista al podcaster Brian Tyler Cohen – Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto“.

A riportarlo è l’Adnkronos, che aggiunge: Il presidente russo Vladimir Putin, attaccando l’Ucraina, “sta ottenendo esattamente l’effetto opposto di quello che voleva. Il mio obiettivo dall’inizio era tenere unite la Nato e l’Ue. Perché Putin pensava di poter dividere la Nato, creando un varco a lui utile. E questo non è successo”.