Taranto, è caccia allo Ustinov, l’incrociatore lanciamissili russo

“«Prove di guerra» anche nel mar Jonio, in una giornata del tutto particolare, quella di ieri, in un confronto a distanza fra le unità navali russe e le forze aeronavali della Nato” – Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno – Sono da poco passate le 11 del mattino: in un’area a sud-est, il Boeing 737 Ryanair partito da Tessalonica (Grecia) per Luqa (Malta) a 38mila piedi di altitudine (pari a 11 chilometri e mezzo) incrocia sulla sua verticale, 4 chilometri più in basso, un velivolo la cui identificazione è «coperta», stando ai rilevamenti del sito internet specializzato «Flightradar24», che gira continuamente in tondo. Il velivolo «anonimo» è uno dei pattugliatori marittimi della Nato che per tutta la giornata hanno tenuto sotto stretta sorveglianza l’incrociatore lanciamissili «Maresciallo Ustinov» della flotta militare russa, che 24 ore fa ha «osato» lasciare il Mediterraneo centrale per dirigersi verso l’Italia meridionale, fino a meno di 200 miglia dalla base navale di Taranto, il porto militare più importante d’Italia .

“Stando alle informazioni raccolte dagli analisti del sito web «Itamilradar» – sempre la Gazzetta del Mezzogiorno – uno dei pattugliatori inviati a pedinare lo «Ustinov» è stato un Atr P-72 dell’Aeronautica militare, decollato dalla base di Sigonella (Catania). L’incrociatore pesante del Cremlino non è solo nel Mediterraneo. Aveva varcato lo stretto di Gibilterra all’inizio di febbraio, seguendo altre unità da sbarco della Marina militare russa che hanno rinforzato gli assetti militari di Mosca nei pressi della Siria. Incursione e dietrofront verso sud nel giro di poche ore, da parte dello «Ustinov» braccato anche da un aereo-spia della Marina statunitense, un P-8, decollato sempre dalla Sicilia. È anche guerra di nervi, qui, stile lotta fra «gatto e topo», in quella che si può considerare la seconda linea della crisi militare e diplomatica fra Mosca e l’Unione Europea sulla situazione in Ucraina”.