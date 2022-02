Ucraina, Fatone “Spero che interventi militari non siano in agenda di Governo”

Noi ci auspichiamo che eventuali interventi militari non siano nemmeno nell’agenda di Governo e che si tenti la strada della diplomazia, mossa da spirito di non-violenza, fino all’ultimo istante. Ciò che ci interessa è che ogni singola vita che si potrà salvare, sia preservata. In questi casi, tutto ciò che una popolazione può fare, è rifiutarsi di essere complice di un’escalation di violenza. Per questa motivazione, parteciperemo senza colore politico a tutte le manifestazioni organizzate dalle associazioni locali, che siano allineate con la nostra visione pacifista delle relazioni internazionali e umane.