Ucraina, la base Amendola di Foggia resta in preallerta

FOGGIA, 26/02/2022 – (corrieredelmezzogiorno) Le tre basi pugliesi della Marina militare e dell’Aeronautica, inserite nella filiera integrata dell’Alleanza Atlantica, restano in stato di preallerta operativo, ma non sono state chiamate alle manovre.

Proprio ieri il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato che non invierà truppe in Ucraina e, di conseguenza, non è scattato l’innalzamento del livello di guardia. La “prontezza” di determinate sedi è stata confermata. A Taranto, dove gran parte della flotta italiana è di stanza nella base navale Chiapparo inserita nella struttura operativa Nato, non è giunta alcuna disposizione su un’eventuale partenza di mezzi e il Comando del Dipartimento marittimo resta a disposizione per ulteriori possibili direttive.