“Voglio assistere alle gare del Manfredonia tra gli ultras”. La grande voglia di vivere della piccola Bianca

StatoQuotidiano, 26 febbraio 2022. Seguo da sempre gli allenamenti del Manfredonia Calcio ma quello di rifinitura di questa mattina lo ricorderò come uno dei più belli, grazie all’emozione che mi è stata regalata dalla piccola Bianca Ricucci, appena 10 anni d’età, tifosissima del Manfredonia Calcio.

Una passione nata sbirciando gli allenamenti dai finestrini della scuola De Santis, dove frequenta la quinta B. Un vulcano di energia e propositività, nonostante qualche piccolo problemino di salute, affrontato con il piglio delle leonesse, adora il calcio, il basket, il wrestling.

Oltre il Manfredonia c’è nel cuore la Juventus di cui apprezza le qualità tecniche di Dybala, Vlahovíc e Morata. Un giro negli spogliatoi e poi l’omaggio societario di un pallone autografato da tutta la squadra, con tanto di foto ad immortalare l emozione del momento.

“Voglio assistere alle gare del Manfredonia tra gli ultras“, così Bianca, che verrà ospitata con la madre per il prossimo impegno casalingo con il Trinitapoli. Commovente la conclusione dell’intervista: “Ringrazio il reparto di ematologia oncologica pediatrica a cui mando due bacini ed in Manfredonia per avermi dato questa possibilità di essere in questo magnifico stadio e sempre forza Donia e noi siamo gli unici Ultras.

Antonio Castriotta