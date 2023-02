Bicicletta: come scegliere quella più adatta a te? Ecco i principali modelli disponibili

Il ciclismo è uno sport salutare, divertente e adatto a tutti, dai bambini agli anziani. Ma la bicicletta è anche un mezzo di trasporto alternativo e sostenibile, o può essere la compagna di viaggio di escursioni e avventure all’aperto. Qualsiasi sia l’uso che se ne fa, bisogna scegliere la bicicletta ideale. Tra le tipologie più conosciute ci sono le bici di città, le bici da corsa e le mountain bikes. Tipologie più specifiche dipendono dall’uso che se ne deve fare. Ad esempio, esistono biciclette da trekking, da fitness o da ciclocross. Ogni tipologia di bicicletta è progettata per un uso specifico. La bici di città (city bike) è pensata come mezzo di trasporto di uso quotidiano, mentre quella da corsa nasce per il trasporto su strada e per le competizioni. Sono tante le varianti disponibili, nate per accontentare tutti e soddisfare le esigenze sia degli sportivi che dei semplici appassionati.

Quali sono le principali categorie di bicicletta disponibili?

Parlare di bicicletta in un mondo dove la diffusione di questi mezzi è in costante crescita è ormai troppo generico. Ogni bicicletta è diversa dall’altra perché è pensata per uno scopo diverso. Ecco quali sono i principali modelli disponibili.

Modelli tradizionali

La tipologia di bicicletta più diffusa e famosa è sicuramente la city bike. Pensata per l’uso urbano e per una guida comoda, può essere completata da accessori come portapacchi, parafanghi o catarifrangenti. La mountain bike invece è pensata per l’uso non solo su strade asfaltate ma anche su sentieri rocciosi o terreni sterrati. Grazie a un cambio tipicamente con rapporti corti, freni a disco o idraulici e copertoni rinforzati, si adatta a diversi tipi di terreno garantendo una guida comoda e sicura.

Molto conosciute sono anche le bici da corsa, per raggiungere velocità elevate e adatte per competizioni a tappe. In genere la posizione di guida è diversa rispetto alla bici di città, ed è spostata verso il manubrio con un design aerodinamico. Sono il modello perfetto per gli sportivi, con rapporti lunghi per garantire una guida ideale anche in percorsi con ostacoli o salite.

Modelli specifici

La bicicletta da cicloturismo o da trekking è pensata come un ibrido tra una bici da corsa e una mountain bike. Garantisce velocità e robustezza, permettendo una guida sicura e confortevole anche per percorsi più lunghi o su terreni sterrati. La bici sportiva o da fitness invece è l’ideale per l’attività fisica o per le escursioni. Si adatta a percorsi lunghi con possibilità di inserire accessori come un sistema di illuminazione o un portaborse. Per chi vuole una bici veloce e aggressiva adatta per percorsi tortuosi con ostacoli, le bici da ciclocross sono l’ideale. Se si preferisce una bici robusta per uscite lunghe o per viaggi e avventure, esiste la gravel bike, confortevole e robusta.

Biciclette ibride

La bicicletta ibrida è perfetta per i ciclisti che usano questo mezzo in contesti diversi, dalla città alla montagna, dalle escursioni al cicloturismo. La bicicletta ibrida si caratterizza per l’estrema versatilità garantendo sempre una guida facile e confortevole.

Il mondo delle biciclette elettriche

Le biciclette elettriche nel tempo sono diventate popolari come quelle tradizionali. Una e-bike è una bicicletta dotata di motore elettrico, alimentato con una batteria. Le biciclette elettriche garantiscono una guida pratica e veloce e nascono per adattarsi alle crescenti richieste del settore della mobilità sostenibile. Tra le più diffuse ci sono le bici da cicloturismo o trekking in versione elettrica, ma anche le mountain bike e bici da corsa elettriche e le city bike a pedalata assistita.

Come scegliere la bicicletta perfetta?

Come abbiamo visto, il mondo delle biciclette è estremamente ampio. Per questo, arrivato il momento di scegliere il modello ideale, è fondamentale rivolgersi a un esperto che saprà consigliare quello più adatto in base alla preferenza o all’abitudine di guida. Bike 24 offre un’ampia scelta di biciclette con la possibilità di avvalersi di un team di esperti con esperienza pluriennale per adattare la bicicletta al cliente.

Bike 24: scegli la bicicletta giusta in base al tuo stile di vita!

Bike 24 offre più di 800 marche di biciclette, personalizzabili in base al proprio stile di vita. C’è chi fa della bicicletta un mezzo di trasporto di uso quotidiano per uno stile di vita sano e sostenibile e chi invece ama lo sport e le escursioni e ha bisogno di una bici sicura e dalla guida confortevole. Infine, esistono numerosi modelli per i professionisti e gli atleti, che devono scegliere una bici che garantisca prestazioni ottimali durante le loro competizioni.