Calcio. Incredibile a Vico, rissa durante la gara: 2 giocatori in ospedale (VIDEO)

Gargano, 26 febbraio 2023. Rissa in campo, nel pomeriggio, durante la partita tra il Real Vico di Vico del Gargano e la squadra di Sant’Agata di Puglia, valida per la 14° giornata del campionato di Terza Categoria in Puglia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nel corso della partita è scoppiato un litigio tra gran parte dei giocatori delle due squadre che ha portato alla sospensione della gara.

La situazione è rapidamente sfuggita di mano. Purtroppo, due giocatori della squadra del Sant’Agata di Puglia sono stati trasportati in ospedale a causa delle ferite riportate durante la rissa.

La gara, come detto, è stata sospesa e verrà probabilmente ripresa in una data successiva. Nel frattempo, le autorità sportive si stanno interrogando su come prevenire episodi simili in futuro e garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico durante gli eventi sportivi.

Articolo di Vittorio Agricola. Fonte video: Antonio Villani fb.