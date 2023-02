Energas: Furore presenta interrogazione parlamentare europea

Manfredonia (Fg), 26 febbraio 2023 – Si riporta di seguito l’interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000518/2023 alla Commissione Articolo 138 del regolamento presentata da Mario Furore (NI):

Il Consiglio dei ministri italiano sta prendendo in considerazione il superamento della mancata intesa della Regione Puglia ai fini dell’autorizzazione relativa alla realizzazione di un deposito costiero di gpl e delle opere connesse, nell’area industriale di Manfredonia in località Spiriticchio, proposto da Energas S.p.a.. La decisione, che prevederebbe la costruzione del più grande deposito europeo, sarebbe in contrasto sia con le politiche europee, che prevedono un abbandono dei combustibili fossili, sia con la volontà espressa tramite referendum cittadino, che ha avuto esito negativo verso la costruzione dell’impianto, con il 95 % dei voti espressi contro la costruzione dell’impianto, tre conferenze dei servizi che hanno espresso parere negativo e il diniego all’intesa da parte della Regione Puglia. Inoltre l’impianto, costituito da 60 mila metri cubi di serbatoio, sorgerebbe in parte su terreni di importanza comunitaria e zone di protezione speciale, già oggetto di procedura di infrazione.

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Ritiene che tale progetto sia coerente con gli obiettivi del Green Deal?

2. Ritiene inoltre che la zona scelta per la costruzione dell’impianto sia compatibile con lo statuto di zona di protezione speciale?

Presentazione: 17.2.2023

Link allegato:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-009355_IT.html