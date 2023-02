Evasione dal carcere del boss Marco Raduano, Giuliano interroga: “Gravissimo”

ROMA, 25 FEB – “L’evasione dal carcere di massima sicurezza di Nuoro del boss foggiano, Marco Raduano, è un episodio gravissimo e sconcertante.

Nell’esprimere l’auspicio che possa essere al più presto rintracciato e riconsegnato alla giustizia, e nel prendere atto che il Dap ha disposto urgenti accertamenti, preannuncio che presenterò un’interrogazione urgente ai ministri Nordio e Piantedosi affinché spieghino come possa essere accaduto un fatto così grave”.

Lo dichiara Carla Giuliano, deputata M5S e componente della commissione Giustizia. “Solleciterò i ministri a rivedere con urgenza la geografia giudiziaria in provincia di Foggia – prosegue – con la riapertura di presidi di giustizia e chiederò anche a Nordio e a Piantedosi a che punto sia l’iter di elevazione dei commissariati di San Severo e di Cerignola a strutture dirigenziali di primo livello, come da me richiesto a gennaio 2022, e se ci sia intenzione di aprire il commissariato di Vieste, così come richiesto e comunicato alla delegazione M5S dall’ex prefetto di Foggia, dottor Carmine Esposito.

Lo Stato deve aumentare i presidi di legalità e di giustizia in provincia di Foggia per far sentire la propria presenza al fianco dei cittadini della Capitanata”.