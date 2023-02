Foggia: il molisano Vincenzo Cardellicchio nominato nuovo commissario

Foggia, 26 febbraio 2023, (ilmattinoquotidiano.it) – Il prefetto a riposo è stato designato il 24 febbraio in sostituzione di Marilisa Magno. Tra i suoi innumerevoli incarichi, oltre alla guida del Comune di Taranto, c’è anche la nomina nel maggio 2022 quale Garante di Ateneo e degli studenti dell’Università del Molise.

Da giugno del 2020 fino alle elezioni, a ottobre del 2021, Cardellicchio aveva fatto parte della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Cerignola, subentrato dopo le dimissioni di Umberto Postiglione. Durante la presidenza di Napolitano, è stato consigliere vicario per gli Affari Interni al Quirinale; e poi, capo Gabinetto vicario dei ministri Maroni e Cancellieri al ministero dell’Interno, in cui ha svolto anche le funzioni di presidente della Commissione Nazionale della Legalità. E da ultimo ha lavorato nel Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri con il sottosegretario Minniti e i presidenti Monti, Gentiloni, Renzi e Conte. (Ilmattinoquotidiano.it)