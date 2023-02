StatoQuotidiano.it, 26 febbraio 2023. Controlli in corso nel Gargano, e in Provincia di Foggia, in seguito alla rocambolesca evasione dal carcere di Nuoro, lo scorso venerdì 24 febbraio, del boss Marco Raduano, detto ‘Pallone‘.

Come riporta l’Unione Sarda, “si indaga anche sull’ipotesi di un’attività di favoreggiamento finalizzata all’evasione, con contatti tra il clan mafioso di cui Raduano è a capo e criminali sardi. Contatti che potrebbero essere nati proprio nel penitenziario di Badu ‘e Carros, dove potrebbe essere stata stretta un’alleanza tra le due consorterie“.

Inoltre, da quanto riportato dalla testata giornalistica sarda, Raduano sarebbe fuggito”durante l’ora d’aria con il più classico dei metodi, delle lenzuola probabilmente lasciate incustodite”. Sarebbe inoltre emerso che Raduano “si è procurato la chiave per uscire dal reparto di Alta Sicurezza e arrivare al muro di cinta, dal quale poi si è calato per fuggire indisturbato due ore prima che la sorveglianza si accorgesse della sua fuga”.

“Un’evasione decisamente ‘strana’. Ancor di più in una casa circondariale dalla quale sono passati detenuti del calibro di Graziano Mesina, Renato Vallanzasca, Luciano Liggio e Francis Turatello, nessuno di loro era mai riuscito ad evadere”, riporta L’Unione Sarda.

Al momento, sono due le inchieste aperte: una dalla Procura di Nuoro, l’altra interna dal ministero della Giustizia. Molto probabile che Raduano abbia già lasciato la Sardegna.