Invenzione di Giambuzzi e vittoria a San Severo. Manfredonia a +6 sulle inseguitrici

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 26 febbraio 2023. Al Ricciardelli di San Severo, il Manfredonia batte per 0-1 i giallogranata di casa, nella 20°giornata del campionato di calcio di Eccellenza Pugliese, girone A, al termine di un match difficile, giocato per oltre 65′ in dieci uomini.

Mister Rufini, in line up schiera tutti gli ex della gara: Cicerelli, Burdo, Rubino e Grumo. De Candia cambia ancora rispetto alla gara stravinta nel recupero con il Foggia Incedit, mandando dentro Zaldua e Lopez. Out Morra.

I biancoceleste approcciano il match con il giusto atteggiamento, cercando, sin dai frangenti iniziali, di dettare tempi e ritmi di gioco. La squadra di casa, ben messa in campo, è attenta sulle preventive e blocca le giocate della capolista, che nei primi 10 minuti guadagnano solo 2 angoli, senza alcun effetto.

Nessuna fiammata nei primi 20′ con partita che si disputa prevalentemente a centrocampo. Il Donia tiene il pallino, mentre il San Severo prova a sorprendere con folate in ripartenza. L’episodio chiave dell’incontro avviene al 28′, quando Conticchio, già ammonito, stende Di Schiena, lanciato a campo aperto.

Doppia ammonizione e rosso. Manfredonia in inferiorità numerica per il resto del match. L’ incontro è spigoloso e spezzettato e ne risente lo spettacolo sul terreno di gioco, con portieri praticamente inoperosi. Viene allontanato anche mister De Candia al 34′ per proteste.

I garganici non rinunciano a giocare e la prima vera occasione è di Lopez, al 41′, sugli sviluppi di un calcio di punizione ma la conclusione dell’attaccante ex Martina è alta sulla traversa. La parità numerica è ristabilita, al 43′, con Bruno che si becca un rosso, probabilmente severo, per un’entrata su Bevilacqua.

Finisce un brutto primo tempo sul punteggio ad occhiali, avaro di emozioni ma ricco di sanzioni, nel quale si contano tre gialli, due rossi, nonché l’espulsione del trainer biancoceleste.

Stessi effettivi al rientro delle squadre in campo. Break in avvio di ripresa di Papagni, conclusione a lato, al 48′. Giambuzzi sparacchia via il suo destro al 55′. Biason tenta svariate volte l’imbucata per vie centrali ma la difesa sanseverese non si lascia distrarre. Zaldua su cross di Bevilacqua colpisce di testa, mira alta.

Si fa fatica a trovare spunti degni di nota, con i giocatori che vanno avanti al piccolo trotto, fino all’invenzione di Giambuzzi che al 77′, dai 20 metri scaglia un preciso e potente tiro, che gonfia la rete alla destra dell’incolpevole Ndiaye. Incursione di Rubino, all’84’, Chironi si rifugia in angolo.

Camporeale dal successivo corner, prova la zuccata con palla fuori di poco. Chironi si distende e blocca una conclusione dalla distanza, al 90′. Il Manfredonia, da compagine esperta, congela le battute finali e conquista una vittoria pesantissima per il primato.

Biancocelesti a +6 sul Bisceglie, sconfitto nell’anticipo odierno dal Borgorosso Molfetta per 3-1.

Tabellini:

San Severo: Ndiaye, Rubino, Martignetti, Bruno, Casella, Burdo (81′ Camporeale), Papagni, Cicerelli, Di Schiena (61′ Rossetti), Grumo (71’Villani), Cannarozzi (71’Dell’Indice). All. Rufini.

Manfredonia: Chironi, Conticchio, Montrone, Biason, D’Aiello, Bevilacqua (86′ Panelli), Giambuzzi, Fornaro, Lopez, Zaldua, Turitto (72′ Quitadamo). All. De Candia.

Reti:77′ Giambuzzi

Ammoniti: Bevilacqua, Martignetti, Biason, Montrone, Giambuzzi

Espulso: 28′ pt Conticchio (doppia amm.), Bruno

Arbitro: sig. M. De Pinto (Bari)

Assistenti:sigg. D. Amatore/G. Sorgente (Taranto).

A cura di Antonio Monaco, 26 febbraio 2023