Luxuria ricorda Costanzo: “Grazie a lui mi riappacificai con mia madre”

Foggia, 26 febbraio 2023, (IlMessaggero.it) – Maurizio Costanzo è stato il primo a occuparsi in televisione di Drag Queen, come ricorda Vladimir Luxuria che lo conobbe da giovanissima, quando ancora non era famosa e non aveva iniziato la sua transizione. «Lui fece una trasmissione intera nel 1998 dedicata alle Drag Queen, ebbe un grande successo e mi invità piu volte» ha raccontato Luxuria ospite da Silvia Toffanin a Verissimo.

Vladimir Luxuria «Quel giorno che chiamò a casa mia per parlare con mamma»

«Io portavo dentro di me un malessere perché con i miei non parlavo mai della mia identità sessuale. E lui mi chiese: “Come va con tua mamma?” Quando gli spiegai la situazione, mi chiese il permesso di chiamare a casa mia» spiega Luxuria. «Mi disse voglio invitare tua mamma al Maurizio Costanzo per parlare di questo. Io ero convinta che mia madre non avrebbe mai accettato questo invito, perché era riservata e non era mai stata in tv e le diedi il numero». Poi però la sorpresa: «Maurizio Costanzo in persona chiamò a casa mia e mia madre fu molto sorpresa e accettò l’invito. Per me fu il panico mi tremavano le gambe e sapevo che si sarebbe parlato di questo davanti a milioni di spettatori». La situazione però andò bene e alla fine grazie alla grande sensibilità di Costanzo (che si commosse in diretta) Vladimir e la mamma si riconciliarono, senza piu’ ombre.

«Mi ha aiutato a farmi accettare dai miei genitori»

«A mia mamma il giorno dopo mandò un mazzo di rose. Io non sto qui a ringraziarlo per avermi reso famosa, ma io lo ringrazio per avermi resa una figlia. Lui mi ha aiutato a farmi accettare dai miei genitori. Se fossi stata famosa ma avessi litigato con mia madre, non sarebbe valso a nulla» ha concluso Luxuria. (IlMessaggero.it)