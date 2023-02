Manfredonia, rissa nella notte tra giovanissimi: una ragazza ferita con vetri

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 26 febbraio 2023. Ulteriori particolari della rissa avvenuta nella notte nei pressi della stradina che porta al Castello di Manfredonia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, verso le ore 2, due ragazzi sarebbero stati avvicinati nei pressi di un chiosco da un gruppo di 4/5 giovani per poi essere presi a calci, pugni, e schiaffi. Risultano ferite con tagli alle gambe, lesioni, e volti tumefatti.

Ignoti i motivi alla base della rissa, avvenuta al termine dei festeggiamenti in città per il Carnevale. Nonostante questo, i fatti sono avvenuti alla presenza di tantissimi giovani ma anche adulti.

Sul posto gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Manfredonia e i soccorritori del 118. Seguono le indagini per una ricostruzione completa di quanto avvenuto.

I fatti descritti seguono un’altra rissa tra giovani avvenuta martedì sera in zona centrale, nel giorno della sfilata del Carnevale, e un’altra la scorsa domenica, nei pressi di un bar, in zona periferica. Altre segnalazioni anche per una rissa avvenuta ieri nei pressi di una pizzeria. Ma non ci sono riscontri ufficiali.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, durante la rissa di questa notte, una giovane è stata ferita con alcuni vetri di una bottiglia rotta. Probabile che la ragazza sia stata raggiunta da parte delle bottiglie andate in frantumi durante la rissa. La giovane è stata trasportata con urgenza in pronto soccorso a Manfredonia. Non risultano ulteriori notizie.

Va in ogni modo sottolineato che sono stati tantissimi gli alcolici venduti durante la serata, fino a notte, ai ragazzi presenti a Manfredonia, che già si erano organizzati con bottiglie contenenti vino e superalcolici.

L’APPELLO DI UNA MAMMA A STATOQUOTIDIANO

“Sento vivamente la necessità di fare un appello accorato alle istituzioni affinché questi giorni di allegria e gioia possano rimanere tali e non sfociare in momenti di terrore solo perché un gruppo di ragazzini ha pensato bene di ubriacarsi per il gusto di farsi sfregiare o farsi spaccare il muso”, dice una donna a StatoQuotidiano.it.

“Perché negli occhi di bambini spensierati deve rimanere il terrore di una giornata cominciata in modo impeccabile e finita nella peggiore delle giornate? Vedere picchiare ragazzi e ragazze senza alcuna pietà, vedere volare bottiglie di vetro e la gente scappare via per evitare di ferirsi sempre e solo perché questi ragazzetti senza alcun rispetto pensano bene di fare come se tutto gli fosse dovuto”.

“Non c’è alcun senso civico ne tantomeno alcun rispetto per gli altri, non c’è educazione. Molti ragazzi oggi sono la nostra vergogna, maleducati, incivili, senza amor proprio e senza dignità”. “Non è giusto che io o una qualsiasi famiglia debba aver paura di uscire perché da un momento all’altro può venire giù il cielo!”.

“Per questo pregherei che ci siano più pattuglie,più presenza delle forze dell’ordine,più personale volto a controllare ogni zona che abbia un’affluenza di gente considerevole per far sì che le cose funzionino e che il carnevale come qualsiasi altra festa o evento possa rimanere tale. Grazie una mamma che ieri sera ha dovuto tranquillizzare i suoi piccoli terrorizzati!”.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT – RIPRODUZIONE RISERVATA